Come riporta Il Secolo XIX, Zoet è pronto a salutare lo Spezia. Il Groningen, club neopromosso in Eredivisie, è fprtemente interessato al portiere in scadenza con il club ligure.

Il club estero ha messo sul piatto un biennale con opzione. Lunedì le parti potrebbero chiudere, con lo Spezia che a già rifiutato due affondi del Groninen ma con la voglia del portiere che sembrerebbe portarlo lontano dalla liguria.