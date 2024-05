Calciomercato Spezia: ritorno di fiamma per Pittarello

Filippo Pittarello potrebbe essere uno degli obiettivi principali del calciomercato estivo dello Spezia. Dopo l’interesse concreto manifestato a gennaio, i bianconeri sarebbero pronti a tornare alla carica per il giocatore del Cittadella. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 450 mila euro e l’ingaggio dell’attaccante soddisfa i parametri finanziari posti dalla società ligure. Anche Distefano e Artistico in lizza per rinforzare il reparto offensivo di mister Luca D’Angelo. A riportarlo è Calciospezia.it.

Continue Reading