Calciomercato Spezia, Bertola in scadenza: il club lavora al rinnovo

Niccolò Bettola è sicuramente uno dei pezzi pregiati che lo Spezia vorrà tenersi stretto. Tuttavia il giovane difensore è in scadenza contrattuale nel 2025, per cui potrebbe rappresentare un’opportunità importante per diverse squadre. Il club ligure – riporta Il Secolo XIX – ha provato a blindare il giocatore aumentando il suo stipendio a 220 mila euro lordi circa contro i 126 attuali. Attualmente la situazione resta in stand-by ma sicuramente lo Spezia lavorerà per evitare di rischiare seriamente di perdere Bettola a parametro zero.

