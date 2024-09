Corriere Romagna: “L’attacco del Cesena tra i più prolifici della B”

Il prossimo avversario del Palermo, il Cesena, conta uno degli attacchi più prolifici. Dopo le prime cinque giornate del campionato di Serie B, il Cesena si distingue per un impressionante reparto offensivo. Con otto gol segnati, i bianconeri si trovano dietro solo a SudTirol (9 gol), Salernitana (9 gol) e Pisa (10 gol). Tuttavia, oltre al numero di gol realizzati, il Cesena di Mignani vanta anche una distribuzione molto equilibrata delle reti, segno della qualità collettiva della squadra.

Come riportato da “CorrierediRomagna.it”, il Cesena è una delle quattro squadre ad aver segnato in tutte le partite finora disputate, insieme a Reggiana, Sassuolo e Pisa. La forza del reparto offensivo bianconero non si limita a un singolo giocatore, ma è frutto del contributo di vari elementi: dalla difesa al centrocampo, fino all’attacco.

Cristian Shpendi è l’uomo di copertina del Cesena, autore di tre gol nelle prime quattro presenze, un bottino che lo rende il secondo miglior marcatore del torneo, dietro a Nicholas Bonfanti del Pisa (4 reti). La versatilità della squadra si riflette anche nella diversità dei marcatori: dopo cinque giornate, ben sei giocatori del Cesena hanno trovato la via della rete. Questo include difensori, centrocampisti, esterni e attaccanti, dimostrando una notevole varietà di opzioni offensive.

Una menzione speciale va a Simone Bastoni, che ha segnato contro il Modena e completato il quadro, essendo l’ultimo centrocampista centrale a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. La capacità di Mignani di coinvolgere tutta la squadra nella fase offensiva si è rivelata cruciale e il Cesena continua a brillare nonostante il salto di categoria e l’aumento della competitività.

Il SudTirol è l’unica squadra ad aver superato il Cesena in termini di diversità nei marcatori, avendo mandato in gol sette giocatori differenti. Tuttavia, i bianconeri mantengono una posizione di rilievo, confermando la loro abilità a segnare e a coinvolgere più soluzioni tattiche. Dopo un campionato straordinario e irripetibile, con 80 reti l’anno scorso, il Cesena non sembra aver perso le sue buone abitudini neppure in questa nuova e più impegnativa avventura in Serie B.