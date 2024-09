Da Cremona: “Vandeputte è già un caso: colpo da 3,3 milioni e zero minuti nelle ultime due gare”

L’inizio di stagione della Cremonese ha già sollevato diversi interrogativi, e tra questi spicca il “caso” Jari Vandeputte. L’ala belga, acquistata per 3,3 milioni di euro dal Catanzaro, dove aveva brillato per due stagioni, è al centro delle polemiche per lo scarso impiego in campo. Nonostante fosse corteggiato anche da squadre di Serie A, Vandeputte ha scelto di unirsi alla Cremonese, convinto dalla presenza di Giovanni Stroppa in panchina.

Tuttavia, le aspettative estive sembrano essersi scontrate con la realtà tattica della squadra. Durante la preparazione estiva, si era ipotizzato che Stroppa potesse modificare il suo consueto 3-5-2 per inserire gli esterni offensivi, ma l’inizio del campionato ha dimostrato il contrario. Vandeputte è stato utilizzato come mezzala, ruolo confermato anche dal tecnico e dal direttore sportivo Simone Giacchetta.

Il risultato? Prestazioni ben al di sotto delle aspettative e due partite consecutive passate interamente in panchina. Il dato preoccupante è che Vandeputte ha giocato appena 141 minuti su un totale di 450 disponibili, come riportato da Cuoregrigiorosso. Per un acquisto così importante, le aspettative erano ben diverse, e ora il giocatore sembra già diventato un “caso” all’interno dell’ambiente grigiorosso.

La situazione è delicata e potrebbe richiedere interventi tattici o gestionali per evitare che un investimento così significativo si trasformi in un problema per la Cremonese. Intanto, i tifosi si interrogano sulle scelte tecniche e sulle prospettive future del belga, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a essere un protagonista di questa stagione.