Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” chi si starebbe muovendo senza far rumore per fare la corte al Ninja Nainggolan, sarebbe la Fiorentina, sempre più interessata a vedere Radja in viola.

Prandelli è da sempre un suo grande estimatore e Radja sta trovando sempre meno spazio nell’Inter di Conte, specie dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalle Coppe Europee.





Il belga dunque potrebbe trasferirsi già nel mercato di gennaio.