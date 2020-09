Sembrano essere gli Stati Uniti la prossima meta di Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juve, scaricato dal tecnico bianconero Pirlo, è corteggiato dall’Inter Miami di Beckham, che ha già arruolato Matuidi, ma piace anche al DC United.

Secondo “The Athletic”, nonostante l’acquisto dell’attaccante Gelmin Rivas, a Washington starebbero pensando a Higuain che si ritroverebbe così a giocare nella squadra del fratello Federico. L’Inter Miami (Clicca qui) resta in vantaggio sull’attaccante, che piace anche in Qatar, in virtù di un accordo di massima già raggiunto per un contratto fino a dicembre 2022.