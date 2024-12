Calciomercato Sassuolo: la Fiorentina punta Berardi per sognare la Champions

Domenico Berardi è sicuramente un profilo che potrebbe accendere il mercato di gennaio. Tornato qualche mese fa dal lungo infortunio, il giocatore del Sassuolo potrebbe salutare i neroverdi per accasarsi ad un importante club di Serie A, seppur al momento è concentrato solamente sul campo per trascinare la squadra emiliana più lontano possibile. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport“, però, la Fiorentina ci starebbe facendo più di un pensiero, nonostante le smentite negli scorsi giorni. I viola sognano la qualificazione in Champions League e potrebbero decidere di puntare sull’esterno per raggiungere l’obiettivo, ma la concorrenza non manca. Su Berardi, infatti, ci sarebbero le big, con l’Atalanta che resta fortemente interessata.

Continue Reading