Calciomercato Bari: si pensa allo svincolato Djidji per rinforzare la difesa

Il Bari è intenzionato a sfruttare la finestra di calciomercato invernale per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riferito da “Il Corriere del Mezzogiorno” la dirigenza starebbe facendo delle valutazioni su Koffi Djidji, classe ‘92 attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Torino. Il francese non sarebbe, tuttavia, una priorità ma le sue quotazioni potrebbero essere in rialzo in quanto arriverebbe gratuitamente. L’alternativa, invece, sarebbe Antony Angileri, classe 2001 attualmente in forza al Monopoli.

Continue Reading