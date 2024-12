Di Marzio: “Verdi verso la risoluzione con il Como. Il Modena è alle porte”

Possibile nuova avventura in Serie B per Simone Verdi. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, il giocatore del Como, uno degli autori della promozione in Serie A, è in uscita dal club lombardo, con il quale ha messo a referto 7 presenze in questa stagione. Il jolly classe ’92 e la società lariana starebbero addirittura pensando alla risoluzione del contratto, permettendo così all’ex Salernitana e Verona di trovare più facilmente una nuova sistemazione. Su di lui, infatti, ci sarebbe il Modena, che potrebbe seriamente pensare a Verdi per rinforzarsi in maniera importante durante il mercato invernale.

