Modena, Cauz: «Dobbiamo alzare il livello dell’attenzione. Ci aspettano tre partite toste»

Il difensore del Modena, Cristian Cauz, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Pisa. Il difensore ha parlato anche del momento attraversato dal club:

Questo quanto ripreso da parlandodisport.it:

«Giocare ti rende felice, così come poter dare un apporto alla squadra. Prima ero un po’ fuori dai radar, ma fa parte del calcio e bisogna conviverci, anche se non è bello. Serve stare sempre sul pezzo, adesso è arrivato il mio momento. La cosa più difficile è non poter dare una mano e un contributo personale: adesso va meglio e bisogna pensare al futuro. Derby? Vincere con la Reggiana o contro altri avversari non importa, ciò che conta è arrivare al risultato positivo. Sicuramente abbiamo ottenuto tre punti, non si vinceva da tanto tempo a Reggio Emilia e questo sicuramente ha dato più valore al successo di sabato. Tour de force per chiudere il 2024? Sono tre partite toste: il Pisa è forte, poi affrontiamo il Brescia di mister Bisoli che conosciamo bene e infine l’ultimo match dell’anno è sempre un’incognita. Dobbiamo lavorare bene, dare il 100% e alzare il livello dell’attenzione. Difesa? Ogni allenatore ha il suo modo di interpretare calcio e gare. Bisoli aveva un modo di difendere basso e compatto e qualche volta abbiamo fatto errori individuali o di lettura e quindi è più facile prendere gol se si è all’interno della propria area di rigore. Ora cerchiamo di stare più alti e prendere gli avversari in modo diverso rispetto a prima. Vedo comunque una squadra forte, ma che si trascina dietro qualche fantasma. Quando riusciremo ad acquisire più fiducia e coraggio, potremo proporre un bel calcio e sfruttare al massimo le nostre qualità».