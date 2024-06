Calciomercato Salernitana: idea Maistro per rinforzare il centrocampo

La Salernitana di Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo del club, comincia a pianificare le prime mosse di calciomercato estivo per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. In attesa di conoscere con esattezza l’allenatore, secondo quanto riportato Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i campani avrebbero messo nel mirino Fabio Maistro della Spal, sul quale si era manifestato l’interesse anche del Brescia. Per il classe 1998 si tratterebbe di un ritorno dopo il prestito dalla Lazio nel 2019/2020.

Continue Reading