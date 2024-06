Lega B: “Contrari alle multiproprietà. Incidono sulla regolarità del torneo”

Nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno, si è svolta l’assemblea della Lega Serie B. Oltre ad aver annunciato la data del sorteggio del calendario del prossimo campionato cadetto, si è affrontato anche il tema legato al sistema delle multiproprietà. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega:

“Assemblea di Lega B in videoconferenza con tutte le società presenti. In apertura, il presidente Mauro Balata ha salutato le nuove associate che hanno fatto oggi il loro ingresso nella sede assembleare.

Balata ha quindi riferito gli esiti del Consiglio Federale dello scorso 14 giugno, sottolineando come in quella sede si sia confermata la contrarietà della Lega alle seconde squadre in Serie B e, allo stesso modo, la reintroduzione dell’istituto delle multiproprietà, meccanismi che incidono sulla regolarità e integrità della competizione, oltre a violare lo statuto federale nella parte in cui richiama il diritto di intesa con le Leghe interessate, che non ha trovato applicazione al momento della decisione. Balata ha infine ribadito come in tutte le scelte sul sistema calcio sia necessaria la garanzia dell’equa competizione”.

