Calciomercato Salernitana: Dalmonte in uscita, piace al Catania

La Salernitana, sotto la direzione del direttore sportivo Valentini, procede con il riassetto della squadra per la prossima stagione. Dopo diversi acquisti significativi, il club ora si concentra sui calciatori che non rientrano nei piani tattici dell’allenatore Breda.

Nicola Dalmonte, attaccante precedentemente al Vicenza, è uno dei giocatori sul tavolo delle trattative. Secondo le informazioni di LaCasaDiC, la Salernitana non è pienamente soddisfatta delle prestazioni di Dalmonte e sta esplorando le opzioni per la sua cessione.

Il Catania appare come il principale interessato per l’acquisizione del giocatore. Le discussioni iniziali tra i due club hanno già delineato una possibile trattativa per il trasferimento di Dalmonte in Sicilia. Si attendono ulteriori sviluppi sulle negoziazioni, ma sembra che il futuro dell’attaccante possa continuare lontano da Salerno.