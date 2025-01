Josimar: “Sono di Singapore i veri proprietari della Sampdoria”

Il noto sito d’inchiesta norvegese Josimar ha recentemente rivolto la sua attenzione al calcio italiano, in particolare al club genovese Sampdoria, attualmente in Serie B. Dopo una dettagliata indagine sui precedenti proprietari del Genoa, il fondo statunitense 777 Partners, Josimar ha esplorato i legami potenzialmente controversi dei nuovi proprietari della Sampdoria.

In seguito alla retrocessione in Serie B a maggio 2023, la Sampdoria è stata acquisita da un consorzio italiano guidato da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, successori dell’ex produttore cinematografico Massimo Ferrero. Ferrero era stato arrestato a dicembre 2021 con accuse di reati societari e bancarotta fraudolenta. Tuttavia, le risorse finanziarie di Gestio Capital, società di Radrizzani e Manfredi registrata nel Regno Unito, sembravano insufficienti a sostenere da sole il club, con un attivo limitato e perdite significative.

Un anno dopo l’acquisizione, il patrimonio di Gestio è misteriosamente aumentato, suggerendo un impegno finanziario esterno. Josimar sostiene che il sostegno finanziario provenga da un trio di investitori di Singapore, che avevano istituito una società a Lussemburgo con l’unico scopo di gestire gli investimenti nella Sampdoria.

Nell’ottobre 2023, la maggioranza delle azioni di questa società è stata trasferita a Kick Off Ventures, con direttori e indirizzi legali condivisi, rivelando che i veri detentori della Sampdoria sarebbero gli azionisti di Kick Off Ventures, tra cui figurano Joseph Tey Wei Jin, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong. Questi nomi sono noti per essere comparsi nei Panama Papers e sono associati a diverse imprese a Singapore.

Il collegamento più sorprendente rivelato da Josimar riguarda il coinvolgimento di Nathan Walker, collegato sia a Kick Off Ventures sia al noto operatore di scommesse FUN88, suggerendo un legame diretto tra i nuovi proprietari della Sampdoria e l’industria del betting asiatico. FUN88 è ben noto nel settore e ha stabilito partnerships con club di Premier League come Tottenham e Newcastle.

Queste rivelazioni sollevano interrogativi significativi sulla trasparenza e le motivazioni dietro l’acquisizione della Sampdoria, portando a riflettere sul possibile impatto di questi legami sul futuro del club e sulle normative del calcio italiano.