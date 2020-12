Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è stata introdotta una nuova regola per la prossima finestra di mercato che apre nuovi scenari: ogni giocatore potrà cambiare squadra per tre volte in una singola stagione.

A dare l’annuncio è l’Associazione Calciatori con una nota ufficiale: «Un calciatore professionista o giovane di serie potrà tesserarsi, a titolo definitivo o temporaneo, per un massimo di tre diverse società.»