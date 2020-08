Il Palermo continua l’opera di rafforzamento in vista della prossima stagione da disputare in serie C agli ordini di Boscaglia.

Dopo Marconi, secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, dal Monza potrebbe arrivare anche il centrocampista classe ’96 scuola Inter Andrea Palazzi. In arrivo intanto c’è il terzino ex Cittadella Alberto Rizzo.