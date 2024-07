Calciomercato Frosinone: non solo Hasa, Angelozzi guarda in casa Juventus. I nomi

Il Frosinone punta al ritorno in Serie A ed è a caccia di rinforzi per raggiungere l’obiettivo. La società ciociara, dopo i prestiti di Soulè, Barrenechea e Kajo Jorge dalla Juventus nella precedente stagione, potrebbe sfruttare i buoni rapporti coi bianconeri per arricchire la rosa di Vincenzo Vivarini, nuovo tecnico del club. Infatti – si legge su TuttoFrosinone.com – il direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi, avrebbe messo gli occhi su Joseph Nonge, ma l’affare è in salita verso il forte interesse da parte anche di altri club per il classe 2005. Sul taccuino del dirigente del Frosinone ci sarebbero anche Hasa, Pecorino, Sekulov, Turco e Savona.

