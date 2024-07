Calciomercato Cosenza: quasi fatta per l’arrivo di Dalle Mura

Christian Dalle Mura si prepara per un’altra avventura in Serie B. Il centrale difensivo della Fiorentina, dopo le ultime esperienze vissute in cadetteria con Reggina, Cremonese, Pordenone, SPAL (29 presenze) e Ternana, è pronto a vestire la maglia del Cosenza. Secondo quanto riportato da LaCnews24.it, infatti, i calabresi hanno trovato l’accordo per l’arrivo del giovane giocatore, il quale rinforzerà la rosa di Massimiliano Alvini. Al momento non sono ben note le modalità di trasferimento.

