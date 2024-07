Finalmente è la volta buona: James Rodriguez in Serie A | Lo prendono e vanno insieme in Europa

James Rodriguez potrebbe tornare in Serie A, dopo la grande Copa America. Una squadra lo vuole per tornare in Europa.

Rinascere a 33 anni si può, soprattutto con la propria nazionale. Oltre ai grandi successi al Real Madrid infatti, durati forse troppo poco considerato il talento del giocatore, James Rodriguez le soddisfazioni maggiori e le cose migliori le ha sempre fatte vedere in nazionale.

Un legame speciale, dimostrato dal fatto che l’esplosione era arrivata proprio con la maglia dei cafeteros nel 2014, quando la Colombia guidata da lui e dai suoi gol era arrivata a uscire contro il Brasile solamente ai rigori ai quarti di finale. James adesso, dopo avere firmato un contratto biennale con il San Paolo, ha fatto tornare a parlare di se a suon di prestazioni importanti, assist e giocate.

James Rodriguez in Serie A

James Rodriguez adesso con la sua Colombia sogna di arrivare in fondo alla Copa America. Insieme a Luis Diaz sta trascinando la nazionale e dopo la grande partita con il Brasile adesso ci sono i quarti di finale. La vetrina per lui è ancora una volta la Colombia, e su di lui si sono nuovamente accesi i riflettori.

Un giocatore sognato prima dalle big del nostro campionato, nell’estate del 2014 quando poi era subentrato il Real Madrid a sparigliare le carte, e adesso più vicino all’Italia. Su di lui infatti potrebbe piombare il Como, che cerca profili di questo tipo per rendere subito grande la squadra e puntare a qualcosa in più della salvezza.

James Rodriguez, il Como ci prova

Rimane un altro anno di contratto a James in Brasile. Il giocatore infatti lo scorso anno ha firmato un biennale fino al 2025 con il San Paolo, ma non è detto che non passa partire già quest’estate. Sul colombiano potrebbe farsi sotto il Como, con Fabregas che attirato dal grande torneo del giocatore potrebbe decidere di puntare su di lui per il prossimo anno.

A 33 anni James potrebbe puntare a firmare il suo ultimo grande contratto in Europa, qualora il Como decidesse di farsi veramente sotto. La società lombarda non avrebbe problemi ad acquistarlo qualora ci fosse da parte sua un’apertura significativa, la sua valutazione è di 4 milioni di euro e l’ingaggio non dovrebbe rappresentare un problema vista la disponibilità economica del club. Una sfida che per James potrebbe essere quella giusta per approdare finalmente in Italia.