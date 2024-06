Calciomercato Empoli: la Sampdoria insiste per Henderson. La situazione

Dopo la stagione in prestito disputata con la maglia del Palermo, Liam Henderson ritorna all’Empoli in attesa di avere più certezze sul proprio futuro. La Sampdoria sembra essere il club più interessato al centrocampista scozzese, e potrebbe fare leva sul fatto che il giocatore è in scadenza contrattuale nel 2025 coi toscani.

L’Empoli e il club blucerchiato dovrebbero incontrarsi a breve, con quindi il primo incontro di Pietro Accardi da ex. La proposta dei liguri dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo più bonus. Tuttavia non è da escludere che il nuovo tecnico, Roberto D’Aversa, possa valutare Henderson in ritiro per poi optare ad una sua eventuale permanenza. A riportarlo è PianetaEmpoli.it.