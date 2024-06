Pisa, l’agente di Marin: «Se la società ambisce alla A parleremo del rinnovo»

Intervenuto ai microfoni de “Ilquotidianosportivo.net“, Giovanni Becali, agente di Marius Marin, ha parlato del futuro del proprio assistito:

«Il suo rinnovo dipenderà dal progetto. Per ora è presto per parlarne, ma vi posso dire che se la società avrà ambizioni concrete di Serie A allora ci siederemo e ne parleremo, altrimenti valuteremo il da farsi. Ci sono interessi sia dall’Italia e dall’estero, in Francia. Il giocatore è già pronto per giocare in grandi palcoscenici, ma vorrebbe dare la priorità al Pisa».