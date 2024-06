Calciomercato Cremonese: Tsadjout l’unica certezza, possibile rivoluzione in attacco

La Cremonese inizia a pianificare le prime mosse di calciomercato che potrebbero interessare soprattutto l’attacco. Secondo quanto riporta Cuoregrigiorosso.com, nel reparto offensivo l’unico certo di una permanenza alla corte di mister Giovanni Stroppa è Franck Tsadjout. Massimo Coda, infatti, rientrerà al Genoa per il prestito scaduto mentre Daniel Ciofani andrà in scadenza. Inoltre David Okereke non sarebbe intenzionato a restare in Serie B e Afena-Gyan sembra essere fuori dal progetto. Per questo potrebbe avere una chance il giovane David Stuckler, classe 2004, che con la Primavera ha dimostrato di essere pronto al salto segnando 31 reti in 30 gare dopo i 17 in 28 presenze della passata stagione. E non solo, in vista una promozione anche per il fantasista classe 2007 Guido Della Rovere.

