TMW: “Non solo Lapadula, il Pisa guarda in casa Cagliari. Nel mirino c’è anche Viola”

Il Pisa è pronto a iniziare il nuovo ciclo che dovrebbe essere affidato a mister Filippo Inzaghi e a Davide Vaira, ex direttore sportivo del Modena. Gli accordi sono stati formalizzati e mancano solamente gli annunci ufficiali. Ad ogni modo, il club toscano lavora anche sul fronte mercato. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, gli occhi sono puntati in Serie A, nello specifico in casa Cagliari. Il corteggiatissimo bomber Gianluca Lapadula, dopo aver raccolto gli interessi di Brescia, Palermo e Sampdoria, finisce anche nel mirino del Pisa, e con lui il centrocampista Nicolas Viola: profili di spessore ed estremamente validi per la categoria, ma anche profili onerosi.

Continue Reading