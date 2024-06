Ex rosa, Szyminski ritorna al Frosinone: il suo futuro rimane incerto

Il Frosinone studia le prossime mosse di mercato in attesa di conoscere l’allenatore della prossima stagione. Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, Przemyslaw Szyminski potrebbe lasciare nuovamente il club ciociaro. Come riporta TuttoFrosinone.com, l’ex giocatore del Palermo è rientrato dal prestito alla Reggiana e non ha ancora ricevuto certezze sul proprio futuro. Molto dipenderà dalle idee e dalle richieste del nuovo tecnico giallazzurro, che potrebbe essere Vincenzo Vivarini. Le ipotesi principali restano due: la permanenza a Frosinone con il prolungamento del contratto, per non rischiare un addio a parametro zero tra pochi mesi, o la cessione a titolo definitivo.

