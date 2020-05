L’emergenza Coronavirus sta avendo pesanti conseguenze economiche che coinvolgono tutti, anche il mondo del calcio. Infatti secondo quanto riporta la rivista “Panorama”, il valore dei giocatori si sta svalutando, circa meno 10 miliardi di euro in tutta Europa, 1,5 solo la Serie A. Numeri catastrofici stimati dal report di “KPMG” nel quale si valuta l’impatto della pandemia sul valore dei cartellini dei giocatori in vista del mercato dei prossimi mesi. Il giocatore che è stato più svalutato è Kylian Mbappe, talento del Paris Saint Germain, che è passato da una valutazione di 225 milioni di euro a 177. Perdite importanti anche per i cartellini, di Sancho, De Bruyne, Havertz, Sterling e Messi.