Calciomercato Cosenza: Guarascio punta ai ritorni di Garritano e Baez

Il Cosenza potrebbe puntare ad un doppio ritorno per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta del Sud”, il presidente Eugenio Guarascio e il ds Gennaro Delvecchio lavorano per riportare in rossoblu Luca Garritano e Jaime Baez, che proprio assieme all’attaccante centrale facevano parte del primo gruppo che disputò la Serie B. Il primo ha ancora un anno di contratto col Frosinone, il secondo, invece, rappresenta una pista più semplice in quanto svincolato. A entrambi è stato offerto un biennale.

