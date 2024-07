TMW: “Cremonese e Sassuolo su Felici, ma il Cagliari resta in vantaggio. La situazione”

Dopo aver annunciato l’arrivo di mister Davide Nicola, il Cagliari si concentra adesso sul mercato. Il primo rinforzo per l’ex tecnico dell’Empoli potrebbe essere Mattia Felici, che nelle ultime ore si è avvicinato sempre di più ai sardi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com mancano solo alcuni dettagli da limare ma non sono da escludere colpi di scena. Nonostante, infatti, il Cagliari sia assolutamente in vantaggio, nelle ultime ore Cremonese e Sassuolo si sono fatte sotto in maniera importante, anche sul piano economico. Il sogno di Felici è di giocare in Serie A e i rossoblu sono a buon punto, motivi per i quali filtra ottimismo per la chiusura dell’affare.

Continue Reading