Calciomercato Cesena: Partipilo si allontana, bianconeri sempre più su Antonucci

Nei giorni scorsi Anthony Partipilo, trequartista in uscita dal Parma, è stato accostato al Cesena. Come riporta La Nazione, però, i bianconeri stanno insistendo per Mirko Antonucci, giocatore di proprietà dello Spezia. Il club ligure vorrebbe rientrare dei 1,5 milioni spesi per il classe ’99. Gli emiliani, invece, puntano ad un prestito con diritto (od obbligo) di riscatto, mentre club come la Cremonese e il Cosenza restano alla finestra. Il Cesena spera dunque di accelerare presto, e nel frattempo l’idea Partipilo sembra tramontare.

