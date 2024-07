Di Marzio: “Reggiana, scatto per Urso. Sul giocatore del Novara anche altri due club di B”

La Reggiana guarda in Serie C per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, il club emiliano sarebbe sulle tracce di Oliver Russo e avrebbe compiuto passi avanti per battere la concorrenza. Il centrocampista classe ’98, di proprietà del Novara, piace anche allo Spezia e al Brescia, motivo per il quale i granata stanno cercando di accelerare il più possibile.

