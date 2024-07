Mister, ti vogliamo in panchina da lunedì prossimo: Alberto Aquilani chiamato d’urgenza | Sostituzione a poche ore dalla preparazione

Alberto Aquilani chiamato per ricominciare dopo l’addio. La dirigenza lo contatta d’urgenza: sostituzione in extremis.

Sono ore di grande fibrillazione anche per quanto riguarda il mercato panchine. In Serie A tutte le big hanno completato i loro staff tecnici, e mai come quest’anno ci sono state così massicce rivoluzioni nelle zone alti di classifica. Ma anche le altre squadre del campionato e di bassa classifica si sono sottoposte a grandi cambiamenti, per progettare la stagione 2025.

Uno dei tecnici in cerca di panchina è sicuramente Alberto Aquilani che ha risolto il suo contratto con il Pisa lo scorso 18 giugno dopo aver portato la squadra al 13esimo posto in Serie B e aver conquistato con 44 punti una salvezza piuttosto tranquilla. Missione compiuta in Toscana dunque, e adesso l’ex Roma proverà a spiegare le ali e dirigersi verso una piazza ancora più ambiziosa.

Gli estimatori di certo non mancano, ma il giovane allenatore potrebbe arrivare in extremis per mettere una pezza su una situazione complicata. Un club che aveva deciso di ingaggiare un altro allenatore, che è però adesso in maniera inaspettata già pronto a dimettersi.

Aquilani per salvare il progetto

Aquilani adesso fa gola a tanti club. In Serie A è stato cercato per ripartire dal basso, ma le offerte starebbero arrivando secondo quanto si apprende nelle ultime ore da club retrocessi e di Serie B. Su tutte una squadra, che deve affrontare un periodo molto delicato.

Stiamo parlando della Salernitana. In questo momento i granata sono nel caos dopo la mancata chiusura di vendita di una parte delle quote del club al gruppo Brera Holdings, trattativa saltata che ha fatto tentennare e non poco Andrea Sottil. L’ex Udinese, presentato pochi giorni fa, avrebbe infatti intenzione di lasciare il club per una serie di motivazioni: contratti in standby con il suo staff, rivalutazione e immobilismo sul mercato e non solo. Al suo posto potrebbe subentrare Aquilani, ma la trattativa non è così semplice.

Il nodo ingaggio per Aquilani

Alberto Aquilani potrebbe subentrare al posto di un Sottil deluso, pare, dalla società. L’ingaggio dell’ex Pisa non è però uno scherzo, e rimane da capire se la società granata sarà in grado di potere mettere sul tavolo l’offerta economica adeguata.

Inoltre, mentre si fanno strada anche i nomi di altri allenatori per la Salernitana come Corini, anche lo stesso Aquilani dovrà ricevere garanzie da parte del club di potere lavorare in serenità e che tutte le problematiche legate anche alla società vengano risolte.