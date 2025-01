Calciomercato Catanzaro: riflessioni su Pagano e Turicchia

Il Catanzaro è al lavoro in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo Il Corriere dello Sport l’attenzione della società giallorossa sembra si sia focalizzata sui giocatori arrivati in prestito in estate e che potrebbero ritornare alla base con sei mesi di anticipo. Infatti Riccardo Turicchia potrebbe ritornare alla Juventus Next Gen, il quale potrebbe lasciare spazio ad Armando Anastasio, terzino classe 1996 attualmente in forza al Catania. Riccardo Pagano, invece, potrebbe ripercorrere la via del ritorno per Roma, società detentrice del suo cartellino.

