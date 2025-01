Calciomercato Modena: concorrenza dall’estero per Lochoshvili

Il Modena mette gli occhi in casa Cremonese per rinforzare la rosa in questa sessione invernale di calciomercato. La società gialloblù vuole rinforzare la difesa, e secondo Parlandodisport.it il primo nome sarebbe Luka Lochoshvili della Cremonese. Il club emiliano, però, non è l’unica squadra interessata al giocatore di mister Giovanni Stroppa. Inaffti – riporta Cuoregrigiorosso.com – il difensore georgiano avrebbe mercato anche in Turchia, dove il Rizespor e il Gaziantep avrebbero mostrato un interesse nei suoi confronti.

