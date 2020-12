Il Bari pensa al mercato.

Come si legge su “TuttoCalcioPuglia”, i dirigenti dei biancorossi, sono già a lavoro per cercare soluzioni che possano arricchire la rosa.





Per questo motivo i galletti stanno seguendo attentamente Sergio Contessa del Catanzaro, in scadenza con i giallorossi e che conosce bene il tecnico Auteri; mentre il sogno per l’attacco resta Patrick Ciurria, in estate vicinissimo ai pugliesi ma rimasto al Pordenone.