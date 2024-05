Calcio siciliano a lutto: è morto il dirigente Bino Abisso. Il cordoglio della LND

Il calcio siciliano piange Bino Abisso, storico dirigente morto a Palermo all’età di 76 anni. Tra i suoi incarichi spicca la presidenza dell’Aiac Sicilia, mantenuta per circa 20 anni. Di seguito il cordoglio della LND Sicilia:

“Il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd esprime grande dolore per la scomparsa del caro Bino Abisso, già presidente dell’Aiac Sicilia e attualmente coordinatore della Consulta regionale dello stesso CR Sicilia.

Nell’apprendere con profondo dispiacere della scomparsa di Bino Abisso, il presidente Sandro Morgana, anche nome del presidente onorario Santino Lo Presti, dei vice presidenti, del Consiglio e di tutto il movimento calcistico siciliano, esprime i sensi del profondo cordoglio ai familiari e alla Parmonval, società alla quale era molto legato da tanti anni: “Di lui ricordo le grandi qualità umane e sportive oltre alla grande conoscenza del mondo del calcio. È scomparso un uomo buono e giusto, esempio costante di lealtà, correttezza e senso del dovere. Non ci sono parole per esprimere quello che provo per la scomparsa di una persona alla quale sono legato da grande amicizia e il cui ricordo mi accompagnerà per sempre”.