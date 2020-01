Brutto episodio in una partita del campionato regionale U 19 lombardo, nel match tra La Spezia e Accademiapavese. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” un giocatore ha spintonato e minacciato l’arbitro dopo un espulsione, come se non bastasse è arrivato un altro calciatore che ha rifilato un pestone al fischietto arbitrale provocando la frattura alla base digitale e un micro distacco della falange prossimale del primo dito. Il primo giocatore è stato squalificato per 2 mesi, mentre il secondo non è stato ancora identificato, ma nel frattempo la squalifica è andata al capitano della squadra, che è stato sospeso per 2 anni. Alla fine del match l’arbitro ha trovato il suo spogliatoio aperto con le sue cose sparse a terra.