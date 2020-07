I titoli di coda per Finaria alla fine sono arrivati nel modo più amaro. La holding dell’imprenditore Nino Pulvirenti, proprietario del Catania, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania. Secondo quanto riporta “Meridionews”, questo è un durissimo colpo per il club etneo, perché con il fallimento di Finaria, salta anche il bando di vendita del club a cui avrebbe partecipato anche Joe Tacopina. Cosa proverà a fare adesso il Catania? Il destino sembra tracciato ma tuttavia sulla carta resta l’ipotesi ricapitalizzazione e vendita di alcuni assetti societari, come il centro sportivo Torre del Grifo, prospettiva che però avrebbe delle chiare ripercussioni sul fronte vendita.