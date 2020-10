Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, ha parlato a “TMW Radio” a proposito del caso Trapani. Ecco le sue parole:

«Trapani? Una situazione difficile da spiegare, che ha a che fare in parte con il Coronavirus. L’emergenza ci ha costretti, anche se con il nostro voto contrario, ad accettare una serie di norme. Il Trapani, non soltanto, è anche figlio di una situazione in cui, per aiutare chi investe nel calcio correttamente, ha finito per avvantaggiare chi non ne avrebbe avuto diritto, come nel caso della società trapanese. Passata questa fase, che speriamo si concluda a fine campionato, si dovranno migliorare le norme».