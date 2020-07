Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TuttoC.com”: «Liste a 22? Abbiamo fatto i conti rispetto alle rose del campionato appena finito. Duecento calciatori scesi in campo quest’anno saranno in esubero nel prossimo se passerà questa proposta. Inoltre ogni club che vuole accedere al minutaggio avrà mediamente una decina di under in squadra, visto che quattro devono giocare. In sostanza per questo club si riducono a 12 il numero degli over. Così facendo non solo 200 calciatori veri rischierebbero di abbandonare il professionismo, ma butteremmo dentro al sistema centinaia di ragazzi che, tra i professionisti, non avrebbero probabilmente mai giocato. Con queste norme illudiamo generazioni di giovani, proprio come avveniva anni fa: in migliaia, dopo aver giocato per 3-4 anni tra i professionisti, sono stati rispediti tra i dilettanti. Li formiamo per le categorie inferiori, creando false aspettative».