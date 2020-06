Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori (AIC). Ecco alcuni passaggi: La cosa più urgente da fare nel caso in cui fosse eletto alla presidenza AIC? «Certamente la riforma dei campionati, ma una riforma vera, non quella che leggo sui giornali dove si parla solo del numero delle squadre. Riforma dei campionati vuol dire ridistribuire le risorse in maniera diversa. All’estero sicuramente la base è valorizzata meglio, se avessimo avuto questa base sicuramente questa emergenza sarebbe stata affrontata meglio. Tardelli? Mi pare assurdo che lo dice chi non ha mai fatto parte dell’Associazione, poi ognuno essendo in campagna elettorale usa le armi che meglio crede. Non credo che possa insegnarci come fare sindacato o che si rifaccia a una persona come Campana con cui tutto il gruppo dell’AIC è cresciuto».