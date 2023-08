Il giornalista toscano Luca Calamai ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” esprimendosi sull’attacco della Fiorentina e sul passaggio di Toni dal Palermo ai viola.

Ecco un estratto:

«Attacco Fiorentina? Aspettarmi meno è difficile, quasi impossibile. In più si perché è arrivato un centravanti che Italiano voleva come Nzola, ho visto delle immagini dove si vede un fisico da paura. Lui vive la sua grande occasione della vita, ha un carattere particolare, ma ha 26 anni e ricordo quando Toni venendo da Palermo divenne Toni. Poi c’è questo ragazzo Beltran, che è diventato a 20 anni un giocatore importante al River. Questo significa che ha personalità, il problema è il ruolo perché in Argentina mi garantiscono che sia una prima punta alla Immobile, che ama giocare faccia alla porta. Se è così è chiaro che la Fiorentina ha preso due prime punte e dovrà trovare il modo per farli coesistere».