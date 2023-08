Alberto Dossena, difensore del Cagliari, intervistato da “Sky Sport” della sua esperienza in Sardegna e del tecnico Claudio Ranieri.

Ecco le sue parole:

«Il mister mi ha dato tanta fiducia e di questo sono grato. Con il tempo sono riuscito a dimostrare il mio valore sul campo e mi sento tanta responsabilità, come ogni giocatore dovrebbe avere in campo e sono tranquillo. Sappiamo quanto valgono i nostri tifosi e quanto ci hanno aiutato in Serie B, sono sempre stati vicino a noi. Ai playoff ci hanno dato una spinta incredibile, anche a Bari. Il loro appoggio per noi è fondamentale. Siamo contenti per il numero degli abbonamenti allo stadio. Il mio sogno si è avverato arrivando il Serie A con il Cagliari».