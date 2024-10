Calabro presenta Carrarese-Cittadella: «C’e la sana voglia di riscattarsi»

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro si è espresso in conferenza stampa in vista della sfida interna contro il Cittadella in programma sabato pomeriggio.

«La partita che ci attende sabato sarà importante per noi, confido che i miei giocatori manifestino in campo il giusto senso di rivalsa e la sana voglia di riscattarsi dopo un risultato poco soddisfacente per quanto si è visto sul campo contro il Mantova. Cittadella? Si tratta di un’ottima squadra, solida difensivamente e con idee interessanti nella manovra offensiva, dunque non deve trarci in inganno il loro apparente momento di difficoltà. Ho visto la partita contro il Sassuolo e, al di là del risultato, hanno disputato una grande gara a mio parere, tenendo fino a secondo tempo inoltrato in bilico il risultato contro una delle corazzate della Serie B. – prosegue Calabro come su legge sul sito del club toscano – Affronteremo inoltre una squadra che è espressione di un club a livello di progettualità, rappresentando una presenza costante in questa categoria, mettendo a referto anche stagioni sportivamente importanti, investendo con costanza sui giovani.

Mantova? Sono gare che lasciano inevitabilmente l’amaro in bocca, abbiamo dimostrato sul campo ciò di cui siamo capaci e come ho già detto nel post gara, credo sia venuta meno anche un po’ di fortuna negli episodi. – prosegue ancora l’allenatore marmifero – Per quanto sia soddisfatto dei miglioramenti della squadra in fase difensiva, credo che ci sia da lavorare per il miglioramento anche in fase offensiva. Una squadra del nostro livello non può permettersi di dominare una partita senza riuscire a concretizzare delle occasioni ben costruite.

Squadra? Il campionato è entrato nel vivo e da sabato inizierà un filotto impegnativo e stressante a livello fisico, dunque sarà normale dover ragionare su alcuni cambi, ma fortunatamente ho a disposizione una rosa che mi garantisce di variare giocatori senza perdere qualità. Cicconi e Giovane sono stati sostituiti anzitempo contro il Mantova per alcune problematiche fisiche dettate dalla stanchezza e dalla pesantezza del campo da gioco, ma fortunatamente si sono allenati a pieno regime durante la settimana, sono regolarmente arruolabili per la sfida di sabato. Da metà di questa settimana, anche Shpendi è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo e ne saranno valutate le condizioni nei prossimi allenamenti che ci separano dalla gara per capire i margini di impiego. – conclude Calabro – Non è mai semplice dover operare una scrematura per scegliere i convocati come impone il regolamento, anche considerata la grande dedizione con cui lavora ogni effettivo di questo gruppo».