Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, ha parlato della sfida contro la Virtus Francavilla. Ecco le sue parole:

«Dare continuità alle prestazioni e ai risultati, solo così possiamo dire la nostra. Non possiamo trascurare niente e analizzando la classifica sappiamo che davanti a noi ci sono squadre molto attrezzate, ma così anche dietro di noi.





Dipendiamo soltanto da noi stessi. La Virtus Francavilla non è una squadra in crisi, ha fermato la Ternana e sappiamo quanto sia difficile farlo. E’ una partita che ha delle difficoltà come tutte le gare di questo campionato».