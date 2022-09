Intervenuto in occasione del Festival dello Sport Urbano Cairo, patron del Torino, ha toccato vari temi.

«Il tema della lotta alla pirateria è un tema fondamentale, tra Sky e Dazn ci sono 5 milioni e mezzo di abbonati, il cosiddetto “pezzotto” ha circa 2 milioni di spettatori, questo significa un 30% in più di possibili ricavi. Ma lo Stato deve aiutare. Ci sono ricavi domestici che posso aiutare. Il tetto salariale? E’ una cosa che va fatta. Il tema della commissioni agli agenti è un tema che è diventato una priorità, quando ho iniziato la carriera da presidente c’era solo una percentuale che prendevano gli agenti sull’ingaggio, ora la percentuale è data per scontata ma in più bisogna pagare delle commissioni. E prima di pagare delle commissioni magari vorrei vedere il rendimento del giocatore».