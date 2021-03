«Quale posto più sicuro dove può entrare gente in maniera contingentata e sicura? Grandi spazi all’aperto, contingentamento, mascherine, distanze sono ideali. Non c’è alcun motivo per non ricominciare ad avere un minimo di socialità. Domenica ho vissuto un’esperienza incredibile.

La mia squadra ha espugnato il San Nicola di Bari, uno stadio da 80 mila posti deserto. Immaginare solo 1000 persone in quello stadio vuol dire averli a distanza e senza alcun problema. Dopo tutto qui dentro siamo in 600 al chiuso». Queste le parole del presidente del Potenza, Salvatore Caiata, rilasciate ai microfoni di “Tuttopotenza.com” in merito al pubblico negli stadi.