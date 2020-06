Il presidente del Potenza Salvatore Caiata, in diretta con “Tuttopotenza.com”, parla dei playoff e della squadra che vorrebbe evitare negli spareggi per la promozione. Ecco le sue parole: «Saranno dei playoff particolari dato che mai come questa volta ci potrà essere una favorita. E’ come se si ripartisse da zero e da un punto di vista fisico e mentale non si può dire chi sta meglio o chi sta peggio e veramente può accadere di tutto perché si gioca in estate come fosse un mondiale o un europeo. L’Avellino avrà il compito più arduo dato che gli irpini dovrebbero vincere per andare in B giocando sempre fuori casa ma i bianco-verdi sono però la squadra che vorrei evitare dato che Capuano è molto bravo nelle partite “secche” e le sue formazioni risultano essere sempre ostiche e rognose ed è per questo che chi incontrerà l’Avellino avrà una bella gatta da pelare e con il mio Potenza non mi piacerebbe giocarci contro».