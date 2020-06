El Papu Gomez ha parlato a Radio 1 Rai Extratime della ripresa del campionato e di come ha vissuto il lockdown. Queste le parole del capitano dell’Atalanta: «L’idea è quella di provare a portare un po’ di gioia alla gente che, almeno per qualche ora alla settimana, avrà la possibilità di pensare ad altro. Ovviamente non possiamo riportare in vita tutti i morti che ci sono stati, ma almeno possiamo dare un po’ di felicità e gioia al popolo bergamasco. Sono una figura pubblica che ha una responsabilità, soprattutto nei confronti dei bambini che mi guardano e a volte cerco di dare una mano a quelli che hanno più bisogno, anche utilizzando la mia immagine. Ultimamente abbiamo raccolto tanti soldi con le maglie di calcio (ha messo all’asta la maglia che indossava negli ottavi di Champions contro il Valencia, ndr). Abbiamo raccolto tanti soldi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di questo sono molto, molto contento».