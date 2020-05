Walter Zenga è pronto al debutto. L’ex tecnico rosanero, ora del Cagliari, che non ha ancora esordito sulla panchina dei sardi e potrà farlo con la ripresa della Serie A, commenta a Sky la notizia. Queste le sue parole: «È chiaro che è importante, ti dà la possibilità di avere un obiettivo, che prima non avevi e diventava difficile anche solo immaginarlo. Sarà diverso, completamente diverso. Tutte le cose sono belle quando hanno un inizio nuovo e se hai lo spirito per interpretarle nella giusta maniera. La differenza la fa l’adattamento, il pensare alle cose positive, non al fatto che fa caldo, che devi arrivare allo stadio in una certa maniera, che devi mettere la mascherina: queste sono le persone che si lamentano sempre. Io sono sempre per guardare alle cose con positività»