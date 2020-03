L’avevamo raccontato già ieri, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. Rolando Maran non sarà più l’allenatore del Cagliari. Una prima parte di stagione con ritmo da Champions per la squadra rossoblu, poi una caduta libera culminata quest’oggi con l’esonero. Le statistiche, raccolte da “Skysport”, parlano chiaro. L’ultima vittoria risale a dicembre, nel 4-3 con la Sampdoria, poi una serie di soli 4 pareggi e 7 sconfitte. Di seguito la nota ufficiale del Cagliari, con la quale ringrazia il tecnico e il suo staff: “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”.